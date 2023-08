Idyllisch schlängelt sich die Straße L29 zwischen Oderberg und Eberswalde an den Hängen des Barnims entlang. Sie streift den Finowkanal und überquert den Oder-Havel-Kanal. Für Menschen ohne Auto ist die Busverbindung in die Kreisstadt auch am Wochenende wichtig. Doch an diesem Wochenende (19. und 20. August) ist es äußerst schwierig, von und nach Oderberg zu kommen.

Axel Algrimm hat kein Auto. Er ist Besitzer eines Deutschlandtickets für 49 Euro. Zuvor war der Oderberger Besitzer eines Vbb-65plus-Abos, mit dem er als Rentner im Vbb-Gesamtnetz unterwegs sein konnte. Im Gespräch mit der MOZ berichtete er, dass im Normalfall an den Wochenenden dreimal der Bus zwischen Oderberg und Eberswalde fährt.

Wichtiger Termin in Gefahr

Manuela Reinholz wohnt mit Axel Algrimm in einer Wohngemeinschaft in Oderberg. Sie hat am Sonnabend (19. August) einen sehr wichtigen Termin, der für ihr Leben eine große Bedeutung hat. Beide Oderberger zeigten sich am Freitagmittag ratlos, wie sie jetzt nach Eberswalde kommen sollen.

Im Normalfall fährt die Buslinie 916 nach Angaben von Axel Algrimm an den Wochenenden jeweils gegen 10 Uhr, 13 Uhr und 16 Uhr von Oderberg nach Eberswalde. An diesem Wochenende sieht das anders aus. An diesem Sonnabend (19. August) gibt es zumindest drei Möglichkeiten, von Oderberg nach Eberswalde zu kommen. Die Vbb-App listet Verbindungen von der Haltestelle Am Friedenshain um 09 Uhr 41, 11 Uhr 35 und 16 Uhr 24 auf. Allerdings geht es mit dem Bus nach Bad Freienwalde und von dort mit der Bahn nach Eberswalde. Fahrtzeit über eine Stunde. Drei Fahrten werden über diese Strecke auch auf dem Rückweg angeboten.

Kein ÖPNV am Sonntag, 20. August

Am Sonntag (20. August) gibt es keine Busverbindung von und nach Oderberg. Die Vbb-App und die Webseite der Deutschen Bahn zeigen keine Fahrtmöglichkeiten für den öffentlichen Nahverkehr an diesem Tag an. Die MOZ wollte wissen, was der Grund für die Einschränkungen im ÖPNV von und nach Eberswalde ist. Sowohl das Amt Britz-Chorin-Oderberg als auch die Barnimer Busgesellschaft standen für eine telefonische Auskunft am Freitagmittag (18.August) nicht zur Verfügung.