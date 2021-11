Neustart für schnellere Immunisierungen: Deutschlandweit gehen wieder zentrale Impfstellen gegen Corona ans Netz. In Eberswalde ist es am 1. Dezember so weit. Auf dem Foto erhält eine Berlinerin im Freizeitforum Marzahn ihre Booster-Impfung. © Foto: Annette Riedl/dpa