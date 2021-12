Fünf Tage währte die Talfahrt des Inzidenzwertes im Barnim. 686 – das war die Zahl am vergangenen Dienstag (14. Dezember). Seitdem waren die Ansteckungen mit Corona pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen kontinuierlich zurückgegangen und lagen am Sonnabend bereits bei 491.

Der Abwärtstrend ist ...