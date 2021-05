Neuinfektionen: Mit Stand vom 23. Mai, 13 Uhr, sind im Barnim innerhalb eines Tages fünf weitere Coronavirus-Infektionen gemeldet worden. Damit zählt der Landkreis insgesamt 6044 positiv laborbestätigte Covid-19-Fälle seit Pandemiebeginn. Die kreisweit höchsten Zahlen verzeichnet Eberswalde (1444, +1). Es folgen Bernau (1402, +1), Wandlitz (621, unverändert), Panketal (564), Ahrensfelde (506, +1), das Amt Biesenthal-Barnim (454), das Amt Britz-Chorin-Oderberg (389), Schorfheide (327, +2), Werneuchen (221) und das Amt Joachimsthal (Schorfheide) (116).

Am Pfingstsonntag fünf Neuinfektionen gemeldet

Genesene: Als genesen gelten derzeit insgesamt 5389 Barnimer – genauso viele wie am Vortag. In Bernau werden mit 1270 (-1) die meisten Corona-Genesenen gezählt. 1204 sind es in Eberswalde (+1), 575 (unverändert) in Wandlitz, 527 in Panketal, 471 in Ahrensfelde, 408 im Amt Biesenthal-Barnim, 334 im Amt Britz-Chorin-Oderberg, 297 in Schorfheide und 105 im Amt Joachimsthal (Schorfheide).

Derzeit 434 aktuelle Fälle

Akut Erkrankte: Zur Zeit sind laut Gesundheitsamt 434 Menschen im Barnim mit dem Coronavirus infiziert – vier mehr als am Vortag. Wie schon in den zurückliegenden Wochen konzentriert sich das Infektionsgeschehen auf Eberswalde. Im Vergleich zum Vortag gibt der Kreis für die Waldstadt 158 aktuelle Labornachweise an, 87 (+1) in Bernau, 33 (+1) in Ahrensfelde, 32 (unverändert) im Amt Britz-Chorin-Oderberg, 29 in Wandlitz, 24 (+2) in Schorfheide, 23 in Panketal, 20 im Amt Biesenthal-Barnim, 18 in Werneuchen und zehn im Amt Joachimsthal (Schorfheide).

Auf einen Schwung 28 Eberswalder aus Quarantäne entlassen

Verdachtsfälle in Quarantäne: Aktuell hat die Kreisverwaltung für 535 Barnimer Quarantäne angeordnet. Das ist ein Rückgang um 23 innerhalb eines Tages. Derzeit dürfen 137 (+1) Einwohner in Bernau die Wohnung nicht verlassen. 117 (-28) sind es in Eberswalde, 69 (+13) in Panketal, 56 (+1) in Werneuchen, 48 (unverändert) in Ahrensfelde, 36 (+1) im Amt Biesenthal-Barnim, 25 (-1) in Wandlitz, 23 (-4) im Amt Britz-Chorin-Oderberg, 18 (-3) in Schorfheide und sechs (-3) im Amt Joachimsthal (Schorfheide).

Neuer Todesfall in Bernau

Corona in Brandenburg Kleiner Grenzverkehr und Urlaub in Polen wieder möglich – was ist dabei zu beachten? Frankfurt (Oder) Todesfälle: Im Zusammenhang mit einer laborbestätigten Corona-Infektion meldet die Kreisverwaltung für Bernau einen weiteren Todesfall. Bei dem Verstorbenen handele es sich um einen 89-jährigen Mann mit Vorerkrankungen. Kreisweit sind bislang 221 Menschen nach einer nachgewiesenen Covid-19-Erkrankung gestorben. Die meisten Corona-Toten zählt Eberswalde (82), gefolgt von Bernau (45) und dem Amt Biesenthal-Barnim (26). Im Amt Britz-Chorin-Oderberg sind es 23 Todesfälle, in Wandlitz 17, in Panketal 14, in Schorfheide sechs, in Werneuchen fünf, in Ahrensfelde zwei und Amt Joachimsthal (Schorfheide) ein Fall.

Die aktuellen Werte zugrunde gelegt, haben demnach bislang 3,9 Prozent der Barnimer eine Corona-Infektion nicht überlebt. Vor zwei Monaten lag die Quote noch bei fast 4,5 Prozent. Der prozentuale Rückgang der Sterbefälle dürfte auf Impfeffekte in der Hochrisikogruppe zurückgehen.

Sieben-Tage-Inzidenz im Barnim bei 31,8

Inzidenz: Das Robert-Koch-Institut gibt die Inzidenz für den Landkreis Barnim am 24. Mai, 3.13 Uhr, mit 31,8 an. Der Wert sagt aus, wie viele Neuinfizierte mit dem Coronavirus innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner registriert wurden. Im Barnim liegt der derzeit meistbenutzte Vergleichswert seit vier Tagen in Folge unter 35.