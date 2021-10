Die Zahl der in der Seniorenresidenz „Haus am Werbellinsee“ in Altenhof positiv Getesteten hat sich leicht erhöht. Wie eine Sprecherin des Trägers am Mittwochabend (20. Oktober) auf Anfrage von MOZ.de mitteilte, liege inzwischen bei 41 Bewohnern und zehn Mitarbeitern ein entsprechender Corona-...