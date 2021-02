Sollen ab März kostenlos zum Einsatz kommen: Antigen-Schnelltests. Im Falle eines positiven Ergebnisses soll allerdings per PCR nachgetestet werden. Im Landkreis Barnim wie fast überall in Deutschland fließen in die Corona-Statistiken nur laborbestätigte Infektionsfälle ein. © Foto: dpa/Kay Nietfeld