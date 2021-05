Neuinfektionen: Mit Stand vom 6. Mai, 13 Uhr, haben sich weitere 37Barnimer mit dem Coronavirus infiziert. Damit gibt es im Landkreis jetzt 5822 positiv laborbestätigte Covid-19-Fälle. Die meisten Betroffenen sind in Bernau zu Hause (1363, +6). Es folgen Eberswalde (1369, +15), Wandlitz (609, +2), Panketal (551, +5), Ahrensfelde (485, +1), das Amt Biesenthal-Barnim (441, +3), das Amt Britz-Chorin-Oderberg (366, +1), Schorfheide (315, +1), Werneuchen (209, +3) und das Amt Joachimsthal (Schorfheide) (114, unverändert).

Drei akut erkrankte Barnimer weniger

Genesene: Inzwischen haben im Landkreis 5067 Patienten ihre Covid-19-Erkrankung glücklich überstanden. Das sind 40 mehr als am Vortag. Genesen sind 1200 (+8) Einwohner in Bernau, 1114 (+9) in Eberswalde, 554 (+8) in Wandlitz, 505 (+4) in Panketal, 441 (+5) in Ahrensfelde, 385 (+1) im Amt Biesenthal-Barnim, 312 (+3) im Amt Britz-Chorin-Oderberg, 270 (+2) in Schorfheide und unverändert 100 im Amt Joachimsthal (Schorfheide).

Akut Erkrankte: 538 Barnimer sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Das sind drei weniger als am Vortag. Es geht um 175 (+6) Patienten in Eberswalde, 119 (-2) in Bernau, 42 (-4) in Ahrensfelde, 40 (-1) in Schorfheide, 38 (-6) in Wandlitz, 32 (+1) in Panketal, 31 (unverändert) im Amt Britz-Chorin-Oderberg, 30 (+2) im Amt Biesenthal-Barnim, 18 (+3) in Werneuchen und 13 (unverändert) im Amt Joachimsthal (Schorfheide).

Es bleibt vorerst bei 217 Corona-Toten

Verdachtsfälle in Quarantäne: Weil sie an Covid-19 erkrankt sein könnten, befinden sich 1133 Barnimer in vom Gesundheitsamt der Kreisverwaltung angeordneter Isolation. Das sind vier Fälle weniger als am Vortag. Betroffen sind 537 (+15) Einwohner in Eberswalde, 205 (-1) in Bernau, 76 (+4) im Amt Britz-Chorin-Oderberg, 75 (-1) im Amt Biesenthal-Barnim, 50 (-1) in Wandlitz, 50 (+6) in Panketal, 44 (-3) in Ahrensfelde, 46 (-1) in Schorfheide, 32 (+1) im Amt Joachimsthal (Schorfheide) und 18 (-8) in Werneuchen.

Todesfälle: In den vergangenen 24 Stunden ist kein weiterer Barnimer nach Infektionen mit dem Coronavirus gestorben. Damit gibt es kreisweit nach wie vor 217 Todesfällen im Zusammenhang mit Corona. Trauriger Spitzenreiter bleibt die Kreisstadt mit 80 Verstorbenen, gefolgt von Bernau (44) und dem Amt Biesenthal-Barnim (26). Die weitere Reihenfolge lautet: Amt Britz-Chorin-Oderberg (23), Wandlitz (17), Panketal (14), Schorfheide (5), Werneuchen (5), Ahrensfelde (2) und Amt Joachimsthal (Schorfheide) (1). Statistisch hat bisher knapp jeder 27. Patient, der im Landkreis nachweislich an Covid-19 erkrankt ist, dies nicht überlebt.

Elf Corona-Erkrankte in GLG-Krankenhäusern

Inzidenz: Das Land Brandenburg gibt die Inzidenz für den Barnim am 7. Mai, 0 Uhr, mit 79,9 an. Das Barnimer Gesundheitsamt spricht hingegen von 82,6 die am 6. Mai, 13 Uhr, festgestellt wurden. Die Differenz wird mit den unterschiedlichen Erfassungsdaten erklärt. Maßgeblich sind die Landeszahlen. Der Vergleichswert sagt aus, wie viele Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche gemeldet wurden.

Corona-Status in den Krankenhäusern: Mit Stand vom 6. Mai gibt es im Werner-Forßmann-Krankenhaus zehn Patienten mit positivem Corona-Test, von denen einer auf der Intensivstation beatmet werden muss. Auch im GLG-Krankenhaus Angermünde wird ein Patient behandelt, der an Covid-19 erkrankt sein könnte. Dort gibt es auch einen Verdachtsfall. Das Testergebnis steht noch aus. Das Martin-Gropius-Krankenhaus in Eberswalde, das Kreiskrankenhaus Prenzlau und die Fachklinik Wolletzsee sind coronafrei.