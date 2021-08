Brandenburgweit liegt die Inzidenz mit Stand vom 11. August bei 13,5. Die Zahl gibt die innerhalb einer Woche gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an. In den vergangenen 24 Stunden sind im Bundesland 94 bestätige Covid-10-Fälle hinzugekommen. Seit März 2020 sind in Brandenburg damit 109739 Infektionen nachgewiesen worden. Es gibt unverändert 3818 Todesfälle mit positivem Corona-Status.