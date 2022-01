Im neuen Jahr haben sich schon 2227 Barnimer mit dem Coronavirus infiziert. So viele Fälle sind allein per PCR in den Laboren nachgewiesen worden. Den vom Brandenburger Gesundheitsministerium erhobenen Zahlen zufolge sind mit Stand vom Sonntag, 16. Januar, 0 Uhr, insgesamt 16.056 Infektionsfälle i...