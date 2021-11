Innerhalb von 24 Stunden haben sich nachweislich weitere 3813 Brandenburger mit dem Coronavirus angesteckt. Seit dem Ausbruch der Pandemie im März 2020 ist die Zahl der landesweit nachgewiesenen Covid-19-Fälle damit auf 164.885 gestiegen. Mit Stand vom 25. November, 0 Uhr, liegt die Corona-Inzidenz in Brandenburg damit bei 655,7. Der Vergleichswert sagt aus, wie viele Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner gemeldet wurden. Die Zahl der Verstorbenen mit positivem Corona-Status ist um sechs auf 4058 gestiegen.

So sieht es in Barnims Städten und Ämtern aus

Coronavirus im Barnim Schon wieder ein Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim bei Eberswalde Joachimsthal Das Robert-Koch-Institut weist für den Barnim aktuell 9099 bestätigte Covid-19-Fälle aus. Gegenüber dem Vortag haben sich weitere 119 Patienten mit dem Coronavirus infiziert. Die Inzidenz im Landkreis ist indes auf 378,5 gesunken. Seit März 2020 sind 261 Barnimer mit positivem Corona-Status gestorben. Zuletzt hat es eine 98-Jährige erwischt, die im Pro-Seniore-Pflegeheim in Joachimsthal betreut worden war. Damit hat der Corona-Ausbruch in dieser Einrichtung inzwischen drei Todesopfer gefordert.

Mit Stand vom 24. November, 13 Uhr, standen 7763 Genesenen 1004 akut Erkrankte gegenüber. 230 Barnimer befanden sich in Quarantäne. Als akut erkrankt galten 207 Patienten in Eberswalde, 195 in Bernau, 119 in Werneuchen, 115 in Wandlitz, 113 in Panketal, 66 im Amt Biesenthal-Barnim, 62 in Ahrensfelde, 56 im Amt Britz-Chorin-Oderberg, 41 im Amt Joachimsthal (Schorfheide) und 30 in Schorfheide.

Barnimer Infektionszahlen pro Altersgruppe

Am 25. November 2020, genau vor einem Jahr, hatten sich erst 1441 Barnimer mit dem Coronavirus angesteckt – 27 mehr als am Vortag. Es waren 52 Patienten mit positivem Corona-Status gestorben – zwei mehr als am Vortag. Die Inzidenz lag bei 108,0.

Mit Stand vom 25. November, 0 Uhr, werden im Barnim unverändert sieben Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt. Fünf von ihnen müssen intensivmedizinisch behandelt werden – zwei mehr als am Vortag. Unverändert elf Prozent der Intensivbetten sind durch Corona-Patienten belegt.

Mit 3833 nachgewiesenen Ansteckungen führen die 35- bis 59-Jährigen die Barnimer Corona-Statistik an – gefolgt von den 15- bis 34-Jährigen (1958), den 60- bis 79-Jährigen (1463), den 5- bis 14-Jährigen (965), den über 80-Jährigen (741) und den Null- bis Vierjährigen (138).

Und so stehen Barnims Nachbarn da

In Märkisch-Oderland beträgt die Inzidenz 399,1. Dort ist die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle innerhalb eines Tages um 188 auf 10.333 gestiegen. Es gibt unverändert 288 Todesfälle mit positivem Corona-Status .

In der Uckermark liegt die Inzidenz bei 677,4. Dort haben sich inzwischen 6120 Patienten mit dem Coronavirus angesteckt – 98 mehr als am Vortag. Es ist bei 171 pandemiebedingten Todesfällen geblieben.