Die Sieben-Tage-Inzidenz ist zwar minimal gesunken – von 2892 auf 2876. Doch mit diesem Wert ist der Barnim am Dienstag trauriger Spitzenreiter bundesweit. Kein anderer Landkreis in Deutschland hat eine derart hohe Quote, die aussagt, wie viele Corona-Neuinfektionen es in den vergangenen sieben Ta...