Brandenburg hat nachgesteuert. In Sachen Terminbuchung fürs Impfzentrum. Die Altersklasse Ü85 muss sich nicht mehr in die völlig überlastete Hotline 116117 einwählen, sie wird seit einigen Tagen angeschrieben. Von der Kassenärztlichen Vereinigung. Mit dem Brief erhalten die Kandidaten die Numm...