Zumindest in der ersten Kitawoche im neuen Jahr blieben viele unter Sechsjährige noch zu Hause. Für 3572 Kinder nahmen Barnimer Eltern die Betreuungsangebote in Kitas sowie bei Tagesmüttern und -vätern zu Wochenbeginn in Anspruch.Das sind den Angaben der Kreisverwaltung nach rund 45 Prozent alle...