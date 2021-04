Die Zeit am Telefon ist knapp. Rahmana Dziubany hat gleich eine wichtige Verabredung im Internet. „Zur Zeit bin ich nonstop im Interview“, sagt sie – und ist damit zumindest virtuell weltweit unterwegs.

In Schottland, Schweden, den USA, Deutschland und anderen Ländern sitzen ihre Gesprächspartner und, überwiegend, -partnerinnen. Unter ihnen sind die palästinensisch-israelischen Sängerinnen Meera Eilabounie und Diane Kaplan, die über Grenzzäune hinweg gemeinsam mit vielen anderen Frauen Friedenslieder singen , Swatina Wutha, eine junge Tänzerin und Schauspielerin mit Downsyndrom, ein indischer Eremit sowie die Tochter eines führenden Naziwissenschaftlers, die selbst zur Friedensarbeiterin wurde.

Alles Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebensmodellen, die die 60-Jährige selbst als langjährige Wegbegleiter, Freunde oder Inspirationsquelle bezeichnet. „Für mich sind sie Schlüsselfiguren, die etwas zu sagen haben zu dieser globalen Krise um Corona“, erklärt die Golzowerin.

Die zehn besonderen Lebensgeschichten in den Interviews sind Teil einer Veranstaltung im Mai, die Rahmana Dziubany derzeit organisiert. Stattfinden soll das virtuelle Wochenende mit internationalen Dozenten aus Kultur und Religion über Begegnungen im Internet, teilweise vor der Kulisse des großen Gartens hinter dem alten Pfarrhaus, das sie seit 2002 bewohnt und zum Gäste- und Seminarhaus „Ananda“ gemacht hat. Unter dem Titel „Treffen der Wege“ soll es darum gehen, Antworten und Einsichten in alten Traditionen und neuen Visionen weltweit zu finden – um große, ungelöste Fragen der Gesellschaft.

Ungelöst ist für Rahmana Dziubany unterdessen auch die Frage um ihre eigene Existenz. „Dieses Jahr ist fast ausgebucht – aber es ist ja alles Theorie“, sagt die Ausbilderin und Dozentin für heilpädagogischen Tanz sowie für Friedenstanz. Ihre Wirkungsbereiche seien fast komplett weggebrochen – von den eher spirituellen Angeboten auf internationaler Ebene bis hin zur Bildungsarbeit in der Region.

Drei Standbeine unterhält die Leiterin des Hauses, das in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein nicht zuletzt auch als Begegnungszentrum im Ort fungiert. Eines ist das Institut für Tanz und Friedenskünste. In gewöhnlichen Zeiten mache es finanziell gesehen etwa ein Viertel ihrer Arbeit aus, Tänze aus allen Weltkulturen weiterzugeben, sagt die Tanztherapeutin. Normalerweise kommt Besuch aus sämtlichen Ecken des Erdballs und die gebürtige Rheinland-Pfälzerin ist selbst in vielen Ländern unterwegs.