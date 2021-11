In Berlin werden im Kampf gegen die vierte Corona-Welle sogar schon wieder zusätzliche Impfzentren eröffnet. Jeweils bis zu 800 Patienten sollen in Karlshorst und in Lichtenberg täglich Termine für den ersten, zweiten oder dritten Piks zum Schutz vor Covid-19 wahrnehmen können. Im Barnim gibt...