Mitarbeitern fielen die Umstimmigkeiten auf – eine 50-jährige Frau hat am Montagvormittag (22. November) in einer Wandlitzer Apotheker einen gefälschten Impfpausweis vorgelegt. Das teilt die Polizei vom Präsidium in Frankfurt (Oder) am 23. November mit.

Den Angaben nach wollte sich die Frau gege...