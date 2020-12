Am Sonntag, dem dritten Advent, öffnen die Gewerbetreibenden auf dem Adventsboulevard das letzte Mal ihre Buden. Am Montag werden die 18 Hütten abgebaut, der Boulevard schließt. Dies erklärte Bürgermeister Friedhelm Boginski (FDP) am Donnerstagabend vor dem Hauptausschuss. Mit Blick auf die all...