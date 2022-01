Offenbar konnten sie keinen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen. Im Zusammenhang mit der aktuellen Corona-Eindämmungsverordnung des Landes ist einer Gruppe mit mehreren Besuchern am späten Montagabend der Eintritt in eine Spielothek in der Breiten Straße in Eberswalde verweigert worden.