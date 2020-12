Innerhalb einer Woche sind im Landkreis Barnim 239 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der positiv laborbestätigten Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in einer Woche, liegt damit derzeit bei 129. Diesen Stand hat das Gesundheitsamt des Kreises in seinem aktu...