„Aktuell leider keine Termine“ – so ist es seit Montag auf der Homepage des Landkreises Barnim zu lesen. Alle Corona-Impfangebote sind bis 31. Dezember ausgebucht. Ob in Eberswalde, in Bernau oder Lobetal. Aber: „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, unser Angebot auszubauen“, heißt es weiter...