Corona-Tote in Seniorenheim

Der einstige Leiter der Seniorenresidenz in Altenhof am Werbellinsee hatte die Quarantäne-Regeln gebrochen. Die Staatsanwaltschaft musste das Verfahren noch einmal aufnehmen. Auch das Landratsamt in Eberswalde befasst sich mit der Causa. Das sind die Konsequenzen.