An den Vortagen war es heiß. An dem Sonntag Mitte Juni aber ist Fröstelwetter. Dennoch bereiten sich die fünf ganz in Weiß gekleideten Frauen und Männer am Ufer des Üdersees auf ihren Gang ins Wasser vor.

Zur Ganzkörpertaufe einzeln ins Wasser

Pastor Michael Voth hat die Anzugjacke bereits abge...