Sandmännchen-Dorf in Büchern: Außer der Veröffentlichung des italienischen Autors Francesco Cristino im September weist auch ein Kinderreiseführer auf Groß Schönebeck und den Sandmännchen-Dichter Walter Krumbach (1917 bis 1985) hin, der hier seine Wahlheimat hatte. Das Buch "111 Orte für Kinder in Potsdam und Brandenburg, die man gesehen haben muss" führt unter 13 Barnimer Orten den Sandmann-Pfad in Groß Schönebeck auf. Rainer Klemke hat beide Publikationen unterstützt. © Foto: Rainer Klemke