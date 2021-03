Etwa 200 Menschen haben sich am Sonntag um 13 Uhr auf dem Platz am Eberswalder Bahnhof versammelt. Transparente mit den Aufschriften „Stop Deportation“, „Wohnungen statt Lager“ oder „Aufnahme jetzt“ hängen an der Brückenmauer. „Wir sind alle Salah“ ist auf weiteren Aushängen zu le...