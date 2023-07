Nicht nur in der Fachwelt wurde sie vielfach gelobt: die Sanierung des Klinik-Ensembles an der Oderberger Straße in Eberswalde. Allein zwei Gebäude des Martin-Gropius-Krankenhauses harren der Restaurierung, denn sie waren von den Arbeiten 1997 bis 2002 ausgenommen. Darunter das sogenannte Tobhaus,...