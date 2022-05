Die historische Pflasterstraße und das traditionelle Ortsbild in Klandorf erhalten – unter diesem Motto hatten sich am Montag (2.5.) etwa 20 Einwohner Klandorfs und anderer Ortsteile von Schorfheide getroffen. Seit knapp acht Jahren kämpft die Bürgerinitiative des Ortes für den Erhalt der his...