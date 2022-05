Es begann mit der Kontrolle eines Pkw, am Ende hatte die Polizei einen Fund von Drogen in großen Mengen vorzuweisen. In Oderberg , im Bereich Neuendorf, stoppten Polizisten am Donnerstagmorgen ein Auto mit drei Insassen. Wie sich herausstellte, führte eine der Personen Betäubungsmittel mit sich. D...