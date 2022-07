Am Mittwochvormittag (20.7.) wurden Polizisten in die Eberswalder Ringstraße gerufen, weil sich jemand über einen „eindeutigen Geruch“ aus einer dort gelegenen Wohnung drang. Als die Beamten sich der Sache annahmen, entdeckten sie noch im Türbereich der Mietwohnung stehend bereits zwei Cannabis pflanzen. Eine Richterin des Amtsgerichtes Frankfurt (Oder) ordnete daraufhin die Durchsuchung der Wohnräume an. Dabei wurden durch die Polizei insgesamt 20 derartige Pflanzen in der Wohnung der Mieterin sichergestellt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.