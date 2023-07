Die Zur-Mühlen-Gruppe hat den traditionsreichen Wurst- und Fleischbetrieb in Britz gekauft. Sebastian Kühn bleibt Geschäftsführer und will das Unternehmen mit den neuen Eigentümern in die Zukunft führen. Hier beim Besuch in einer Fleischerei in Velten. © Foto: Heike Weißapfel