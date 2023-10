Unangenehmen Besuch erhielten Anwohner des Birkenweges am Ortsrand von Finowfurt in der Nacht vom Freitag (13.10.) zu Sonnabend (14.10.) Um halb eins versuchten zwei Personen in eine Scheune auf dem Grundstück einzudringen. Nach Angaben der Polizeiinspektion Barnim wurde der Versuch von einem Bewohner des Hauses abgewehrt.

Das hat die mutmaßlichen Einbrecher offenbar überrascht. Es kam zu einer Rangelei. Eine Person wurde dabei leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Über das erhoffte Diebesgut konnte die Polizeiinspektion keine Angaben machen. Auch über eventuelle Schäden ist bisher nichts bekannt.

Gegen die beiden vermeintlichen Täter ermittelt jetzt die Polizei. Das Gleiche geschieht aber auch gegen denjenigen, in dessen Haus eingebrochen wurde. Grund dafür sei die körperliche Auseinandersetzung, hieß es von der Polizeiinspektion in Bernau.