Netto in Finow schließt fürs Erste – das ist der Grund

Einkaufen in Eberswalde

In Eberswalde ist die Einkaufslandschaft mächtig in Bewegung. Vor allem im Stadtteil Finow. Dort öffnet Kaufland am 18. Oktober 2023 zum letzten Mal. Jetzt schreckt eine Info von Netto die Anwohner zusätzlich auf.