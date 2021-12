Rauchentwicklung auf einer Tankstelle – das hört sich gefährlich an. Wenige Minuten nach 22 Uhr ging am 10. Dezember ein entsprechender Alarm bei der Eberswalder Berufsfeuerwehr ein. Sie rückte zum Einsatz an der Q1-Tankstelle an der Freienwalder Straße in Ostend aus. Vor Ort konnten die Feuer...