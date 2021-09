„Wir möchten, dass sie hier mehr lernen, als nur den Studienstoff. Und ich hoffe, dass sie hier eine wunderbare Zeit haben werden“, sagt Matthias Barth, Präsident der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) in seiner Begrüßung an die neuen Studierenden. Am Donnerstag (23.09...