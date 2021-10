Ohrenzeugen berichten von einem Knall, der im Stadtteil Finow weiträumig zu hören gewesen sein soll. Der Energieversorger E.dis mit Sitz in Fürstenwalde (Oder-Spree) bestätigt auf Anfrage dieser Zeitung, dass in weiten Teilen von Eberswalde der Strom ausgefallen ist – und zwar am 27. Oktober v...