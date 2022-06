Die Kritik am geplanten Solarpark bei Hohensaaten ist groß. Auf dem Areal soll einer der größten Solarparks Deutschlands entstehen, dafür sollen 370 Hektar Wald gerodet werden. Am Ende soll ein Areal von 680 Hektar genutzt werden, um nicht nur dem Solarpark Platz zu bieten, sondern auch einem In...