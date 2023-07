In Marita Wittes Garten ist gegen so ziemlich alles ein Kraut gewachsen. Ob Kopfweh, Magenprobleme, Muskelschmerz oder eine leichte Verstimmung. Doch die Kräuter haben natürlich nicht nur eine heilende Wirkung, vielfach finden sie auch in der Küche Verwendung. Ebenso wie die Taglilie. Die Blüten...