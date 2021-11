In der Küche des Gut Sarnow wird kurz vor dem Martinstag am 11. November ein zusätzlicher Ofen eingebaut. Acht Gänse passen in den alten, verrät Küchenchef Guido Schubert (49). Wenn der Laden brummt, kann der Platz knapp werden. In den neuen Ofen gehen dann nochmal weitere acht ungefähr vierei...