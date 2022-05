Am 1. Mai 2022 war es genau ein Jahr her, dass sich in Eberswalde Gleichgesinnte getroffen hatten, um die Kiezgenossenschaft aus der Taufe zu heben. Seither verfolgen die Vorstandsvorsitzende Leona Ehrler und ihre stetig größer werdende Schar an Mitstreiterinnen und Mitstreitern ein ebenso ehrgeiz...