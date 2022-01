Ein Exibitionist ist in Eberswalde unterwegs. Diese unliebsame Begegnung hat eine 33-jährige Frau am 11. Januar gemacht als sie mit ihrem Fahrrad im Bereich der Zoostraße unterwegs war. In einem Waldstück zwischen Zoo und Brandenburgischem Viertel bemerkte sie einen Mann, der in unverständlichen Sätzen vor sich hinsprach und sein Geschlechtsteil entblößte. Der Mann verschwand daraufhin.