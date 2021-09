„Auf die Plätze fertig, auszählen“, gab Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski am Samstagabend das Startsignal in der Stadthalle im Familiengarten. Prompt wurden die gläsernen Urnen umgedreht und die Stimmtaler klackerten auf den Tisch. Was beim Blick in die Behälter deutlich wurde: e...