Pailletten aus 5555 DVDs: Die Eberswalderin Sabine Eggeling hat in diesem Jahr das Tor zur Provinz vorm Paul-Wunderlich-Haus gestaltet. Von der angestammten Spielstätte am Marktplatz zieht die Provinziale in diesem Jahr allerdings wieder ins Haus Schwärzetal im Weinbergweg 6a um. © Foto: Thomas Burckhardt