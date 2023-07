Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am frühen Mittwochmorgen (19. Juli) an der Anschlussstelle Joachimsthal der Autobahn A11 einen Pkw der Marke Opel gestoppt. Bei der Kontrolle des Autos und des Fahrers zeigte sich: Der Pkw gehörte nicht dem Fahrer, sondern das Auto war am 13. Juni in Berlin gestohlen worden.

Aber nicht nur das. Im Innenraum des Autos fanden die Bundespolizisten eine Schusswaffe, mehrere Messer sowie einen Schlagstock. Außerdem kamen bei der Fahrzeugkontrolle diverse Betäubungsmittel zum Vorschein. Und ein Test ergab, dass der 18 Jahre alte Fahrer des Pkw selbst unter Drogeneinfluss stand.

Der junge Mann wurde festgenommen. Laut einer Mitteilung der Polizeidirektion Ost war er bislang polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten. Der Opel und die aufgefundenen Waffen und Betäubungsmittel wurden sichergestellt.