Viel hätte nicht gefehlt – und die Flammen wären auf die Produktionshalle vom Metallbau Finow übergegangen. „Das konnten die Einsatzkräfte gerade so noch unterbinden“, sagt Nikolaus Meier, der als Eberswaldes ranghöchster Brandschützer Verantwortung trägt und auch die Berufsfeuerwehr leitet. Am Abend des 28. Oktober war aus noch ungeklärter Ursache ein Garagenkomplex an der Angermünder Straße in Flammen aufgegangen. Das Feuerwehr ist vermutlich in einer Mülltonne ausgebrochen, die in einem Carport stand, der sich neben dem Gebäude mit drei Garagen befindet. Die Kripo ermittelt.

Brandschützer retten Auto und Motorrad

Verletzt wurde niemand. Das Holzdach des Gebäudes ist massiv beschädigt, alles Inventar verrußt. Zum Zeitpunkt des Brandes hatten sich ein Auto und ein Motorrad in einer der Garagen befunden. Beide Fahrzeuge konnten von den Brandschützern rechtzeitig ins Freie gebracht werden. Im Einsatz waren alle freiwilligen Feuerwehren der Stadt und die Berufsfeuerwehr.

Der entstandene Sachschaden wird auf eine höhere fünfstellige Summe geschätzt.