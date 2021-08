Die Tür im Sushi-Restaurant Towa in der Zimmerstraße ist geschlossen. Gäste werden mit einem Zettel an der Scheibe vertröstet und ein Brand als Ursache benannt. Am vergangenen Freitagabend (30. Juli) war die Feuerwehr wegen eines Fettbrandes an die Einsatzstelle gerufen worden. Eine leicht verletzte Person wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Weitere Menschen kamen nicht zu Schaden. Und auch beim Blick durch die Scheiben ist wenige Tage n...