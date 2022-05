Der Alarm war am 4. Mai um 23.47 Uhr bei der für die Kreise Barnim, Uckermark und Oberhavel zuständigen Regionalleitstelle in Eberswalde eingegangen. An der Neuwerkstraße in Finow stehe ein Auto in Flammen, hieß es.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr einen am Straßenrand geparkten BMW vor, aus dessen Motorraum Flammen schossen. „Wir haben das Feuer schnell in den Griff bekommen“, sagt Eick Reimann von der Berufsfeuerwehr, der den Einsatz geleitet hat.

Kripo ermittelt in alle Richtungen

Feuerwehr in Eberswalde Tote Elchkuh, Pferd auf dem Gabelstapler und viel Feuer – die kuriosen Einsätze der Berufsfeuerwehr Eberswalde Der Brand war rasch gelöscht, doch die Angelegenheit ist damit nicht erledigt. Denn jetzt hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

Feuer in der Nacht: Flammen schießen aus dem Motorraum des an der Neuwerkstraße in Eberswalde geparkten Autos.

© Foto: Eick Reimann/Berufsfeuerwehr Eberswalde In Eberswalde hat schnell das Gerücht die Runde gemacht, dass der Halter des Autos schon häufiger bedroht worden sei. Auch Sachbeschädigungen habe der Mann bereits hinnehmen müssen.

Oder ist es doch durch einen technischen Defekt zu dem Feuer im Motorraum gekommen? „Wir ermitteln in alle Richtungen, schließen Brandstiftung nicht aus, werden uns aber nicht an Spekulationen beteiligen“, sagt Bärbel Cotte-Weiß von der Pressestelle der Polizeidirektion Ost in Frankfurt (Oder).