Auf 100 Quadratmeter hatte sich der Flächenbrand in Eberswalde bereits ausgedehnt, als die Berufsfeuerwehr der Barnimer Kreisstadt an der Ragöser Schleuse am Finowkanal eintraf. Die Brandschützer waren am 15. Juni um 11:13 Uhr durch die Regionalleitstelle alarmiert worden, die in Eberswalde sitzt und für die Kreise Barnim, Uckermark und Oberhavel zuständig ist.