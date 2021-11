Ein Einfamilienhaus in Eberswalde ist in der Nacht zum Donnerstag (25. November) gegen 2.30 Uhr in Brand geraten. Nachbarn kamen dem Bewohner in der Beethovenstraße zur Hilfe und sorgten dafür, dass er aufwachte. Nach ungefähr zehn Minuten hatte der 78- Jährige leicht verletzt das Haus verlassen. Rettungskräfte brachten ihn ins Forßmann Krankenhaus. Nach einer halben Stunde hatte die Feuerwehr die Flammen gelöscht. Die Kriminalpolizei untersucht nun, wie es zu dem Brand kommen konnte.

Nur wenige Stunden zuvor, um 23.35 Uhr, wurde bei der Polizei ein Brand auf der Terrasse eines Restaurants in der Robert-Koch-Straße gemeldet. Die Feuerwehr sorgte beim Löschen dafür, dass das Gebäude kaum Spuren des Brandes zurückbehielt. Eine Scheibe zerbrach und Sitzmöbel im Außenbereich waren vom Feuer zerstört. Es wurde niemand verletzt, da das Restaurant nicht mehr geöffnet war. Der Schaden wurde auf 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Brandstiftung auf. Kriminaltechniker untersuchen den Brand.