An der Grabowstraße 17 hat am 2. Juni um 13.13 Uhr eine Lebensbaum-Hecke Feuer gefangen. Auf dem Grundstück war zuvor mit einer offenen Flamme zur Unkrautvernichtung gearbeitet worden. Die Einsatzkräfte der Eberswalder Berufsfeuerwehr bekamen den Brand rasch in den Griff.

