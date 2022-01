War dem Brandstifter bewusst, welche Gefahren er für die Bewohner des Neubaublocks an der Brandenburger Allee im Brandenburgischen Viertel in Eberswalde heraufbeschworen hat? Der Unbekannte hat am 7. Januar gegen die Mittagszeit in einem Hausflur das Bedienfeld für die Rauch-Wärme-Abzugsanlage in...