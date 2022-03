In der Regionalleitstelle in Eberswalde war der Alarm am 15. März um 6:23 Uhr eingegangen. In einer Kleingartenanlage im Wohngebiet Kupferhammer stehe eine Gartenlaube in Flammen, hieß es.

Die diensthabende Schicht der Berufsfeuerwehr der Barnimer Kreisstadt wurde losgeschickt. „Bereits auf der...